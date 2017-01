தமிழகத்திற்கு 2.5 டிஎம்சி தண்ணீர் வழங்க ஆந்திரா ஒப்புதல்! பன்னீர்செல்வம் பயணத்திற்கு வெற்றி

தமிழகத்திற்கு 2.5 டிஎம்சி தண்ணீர் வழங்க ஆந்திர அரசு ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளது. இருமாநில முதல்வர்கள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Andra government agreed to give 2.5TMC water for Tamilnadu. After The Meeting of Tamilnadu Chief Minister O.Paneerselvam and The Chief Minister Andra Pradesh Chandra babu naidu this decision taken.