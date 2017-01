தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடந்தால் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும்.. விலங்குகள் நலவாரியம் போர்க்கொடி

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடந்தால் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என விலங்கள் நலவாரியம் கூறியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Animal Welfare Board of India letter to home ministry seeking ban of jallikattu