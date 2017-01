அவசரச் சட்டத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடர அதிகாரம் இருக்கிறதாம்.. ஆவணங்களை தாக்கல் செய்தார் அஞ்சலி

ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர தனக்கு அதிகாரம் இருப்பதாக விலங்கு நல வாரிய உறுப்பினர் அஞ்சலி சர்மா கூறியுள்ளார். அதற்கான கூடுதல் ஆவணங்களை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவர் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

English summary

AWBI member Anjali Sharma has submitted additional documents in Supreme Court, that she has power to file case against TN new Jallikattu law.