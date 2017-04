கொடநாடு காவலாளி கொலையில் அதிரடி திருப்பங்கள்...சாலை விபத்தில் சிக்கும் குற்றவாளிகள்!

கொடநாடு காவலாளி கொலையில் அடுத்தடுத்த திருப்பங்களாக குற்றவாளிகள் 2 பேர் சாலை விபத்தில் சிக்கியுள்ளது பெரும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Kodanadu security murder another accuste sayan also met with an accident at kerala and hospitalised in a serious condition