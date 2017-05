காஷ்மீரில் வீடு வீடாக தீவிரவாதிகளை தேடும் பணிகள்

காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியுள்ளதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் இந்திய ராணுவத்தினர் வீடு வீடாக தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Based on IB's secret inputs, Indian Army is searching for terrorists in Shopian.