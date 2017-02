50 கி.மீ. தாயின் உடலை சுமந்து சொந்த ஊரில் அடக்கம் செய்த ராணுவ வீரர்.. காஷ்மீரில் நெகிழ்ச்சி

இறந்த தாயாரின் உடலை ராணுவ வீரர் தனது தோள்களில் சுமந்தபடி 50 கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணித்து சொந்த ஊரில் அடக்கம் செய்துள்ளார்.

English summary

An army jawan in Kashmir was forced to trek through snow for 10 hours, with his mothers body on his shoulders. After the jawan failed to get help from the local army units, he was forced to cover on foot a distance of more than 50 kilometres through five to six inches of snow in inclement weather.