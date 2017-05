ராணுவ வீரர்கள் தலை துண்டிப்பு: பாக்.தூதரை அழைத்துக் கண்டனம் தெரிவித்தது இந்தியா

எல்லைப் பகுதியில் இந்திய ராணுவ வீரர்களை சுட்டுக்கொன்று அவர்களின் தலையைத் துண்டித்த பாகிஸ்தான் ராணுவ காட்டுமிராண்டித்தன செயலுக்கு இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

India govt today summoned Pakistan High Commissioner Abdul Basit to register strong protest against the mutilation of two jawans by Pakistani troops in Jammu and Kashmir's Poonch district on Monday.