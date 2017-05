இந்தியா முழுவதும் வியாதியாக நீடித்து வரும் சமாதி அரசியலுக்குச் சமாதி கட்டுவோம்!

இந்தியா முழுவதும் வியாதியாக் நீடித்து வரும் சமாதி அரசியலுக்கு சமாதி கட்ட வேண்டிய தருணம் இது.

Columnist Paa Krishnan sees a new trend of politics is emerging by victim politicians’ stroke in Memorials of leaders to draw the attention. Kapil Mishra’s press meet at Gandhi’s Samadhi and OPS open address in Jayalalitha’s samathi create a new trend, he said.