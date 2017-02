மஹாசிவராத்திரி தினம்: அமைதி நிலவ வேண்டி மணல் சிற்பம் தீட்டிய சுதர்சன் பட்நாயக்

மஹாசிவராத்திரி தினத்தில் அமைதி நிலவ வேண்டி இறைவனை பிராத்திப்போம் என்று மணல் சிற்ப கலைஞர் சுதர்சன் பட்நாயக் மணல் சிற்பம் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளார்.

My sand art with message "We pray for Peace " on #MahaShivratri at Puri beach in Odisha , pic.twitter.com/IHQCBumkvU

On #MahaShivaratri , I pray for #peace and happiness for all. My sand art for the pious occasion at #Puribeach in Odisha pic.twitter.com/j9gHT5nBVe

English summary

Artist sudarsansand creates sand art on LordShiva on the eve of MahaShivratri at Puri beach. He also says that all of us pray for Peace on MahaShivratri