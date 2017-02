பட்ஜெட் தாக்கலின்போது காமெடி செய்த அருண் ஜேட்லி... நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த சுவாரசியம்

பட்ஜெட் தாக்கலின்போது நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி நேற்று பட்ஜெட்டு தாக்கல் செய்தா. அப்போது இடைஇடையே அவர் நகைச்சுவையுடன் பேசியது உறுப்பினர்களிடையே சிரிப்பலையே ஏற்படுத்தியது.

English summary

Finance minister Arun Jaitely filed general budget in Parliament yesterday. While filing budget he was talking occasionally joked that they raised in the laughter.