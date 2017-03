பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சராக கூடுதல் பொறுப்பேற்றார் அருண் ஜேட்லி

நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி இன்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக கூடுதல் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டார்.

English summary

Arun Jaitley has taken additional charge as Defence Minister who bagged that dept Manohar Parikkar is to be a CM of Goa today.