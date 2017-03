மனோகர் பாரிக்கர் ராஜினாமா ஏற்பு.. அருண் ஜேட்லிக்கு பாதுகாப்புத்துறை கூடுதல் பொறுப்பு

காலியாக உள்ள பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் பதவி, மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லிக்கு கூடுதலாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Arun Jaitley will be the Defence Minister of India. He will hold additional charge of defence along with the Finance portfolio. The decision to appoint Jaitley as the Defence Minister was taken after Manohar Parrikar resigned to the post. Parrikar resigned from the post to take over the Chief Minister of Goa.