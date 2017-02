பட்ஜெட் 2017 : ரூ. 10 லட்சம் கோடி விவசாய கடன் வழங்க இலக்கு - அருண் ஜெட்லி

2017-18 ஆம் நிதியாண்டில் ரூ. 10 லட்சம் கோடி விவசாய கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி கூறியுள்ளார். இது கடந்த ஆண்டை விட 13 சதவிகிதம் அதிகமாகும்.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 11:56 [IST]

