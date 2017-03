ஹரித்துவாரில் ஹெலிகாப்டரில் ஏற முயற்சித்த போது மத்திய அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தவறி விழுந்து காலில் லேசான காயம் ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Union Finance Minister Arun Jaitley slipped while boarding a chopper in Haridwar, en route to Delhi.