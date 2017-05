ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்: பஜ்ரங் புனியாவிற்கு தங்கம் - சரிதாவிற்கு வெள்ளி

ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் பஜ்ரங் புனியா தங்கம் வென்றுள்ளார். பெண்கள் பிரிவில் சரிதா வெள்ளி வென்றுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 19:04 [IST]

India's Sarita gets silver medal in Asian Wrestling Championship game.

Other articles published on May 13, 2017