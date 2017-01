வழிகாட்டிய ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி- தடையை உடைத்து அஸ்ஸாமில் நாளை எருது சண்டை!!

தமிழக அவசர சட்டத்தை முன்வைத்து எருது சண்டை நடத்தப் போவதாக அஸ்ஸாம் கலாசார அமைப்பு அறிவித்துள்ளது. உச்சநீதிமன்றத்தின் தடையை உடைத்து எருது சண்டை நாளை நடைபெறுகிறது.

English summary

Assam's cultural movement Moh Juj Aru Bhogali Utsav Udjapan Samiti has decided to organize the state's traditional moh juj or buffalo fight on Friday.