கோவா, பஞ்சாப் மாநிலங்களில் பிரச்சாரம் ஓய்ந்தது.. நாளை வாக்குப்பதிவு!

பஞ்சாப் மற்றும் கோவாவில் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து அங்கு வாக்குப்பதிவுக்கான இறுதிகட்ட ஏற்பாடுகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

English summary

The campaigning for the upcoming assembly elections in Punjab and Goa came to an end on Thursday. The two states will go to polls on Saturday to elect new assemblies.