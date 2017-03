மல்லையா சொத்துக்கள் இன்று மறு ஏலத்திற்கு வருகை.. விலையை குறைத்தாவது விற்க திட்டம்

மும்பை மற்றும் கோவாவில் உள்ள மல்லையாவுக்குச் சொந்தமான இல்லங்கள் அதிக விலை காரணமாக கடந்த 24-ஆம் தேதி யாரும் ஏலம் எடுக்காததால், அதன் மதிப்பில் 10 சதவீதம் விலைக்குறைக்கப்பட்டு இன்று மறு ஏலத்துக்கு விடப்

English summary

Assets of Mallaya was today came for auction by reducing 10 percent rate. Because of high rate, no one was interested to buy that property, so again and again re auction conducts.