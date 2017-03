டெல்லியில் மீண்டும் ஏடிஎம்-இல் 2000 ரூபாய் போலி நோட்டுக்கள்

டெல்லியில் மேலும் ஒரு வங்கி ஏ.டி.எம் -இல் குழந்தைகள் விளையாடப் பயன்படுத்தும் போலி ரூபாய் நோட்டுக்கள் வைக்கப்பட்ட சம்பவம் வங்கி வாடிக்கையாளர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

ATM in south Delhi's Amar colony contains fake 2000 rupees play note with "Children Bank of India" printed in it