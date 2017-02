மத்திய பிரதேசத்தில் சீரியல் எண் இல்லாத ரூ.500.. ஏடிஎம்மில் வந்ததால் பரபரப்பு

மத்தியப்பிரதேசத்தில் சீரியல் எண் இல்லாத 500 ரூபாய் நோட்டுகள் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

A schoolteacher in Damoh was shocked to see an ATM dispensing new Rs 500 notes without any serial number.