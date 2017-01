ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் விலங்குகள் நல வாரியம் அந்தர் பல்டி- வழக்கு வாபஸாகிறது!

ஜல்லிக்கட்டு சட்டத்துக்கு எதிரான வழக்கில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் சட்டத்துக்கு எதிரான வழக்கை விலங்குகள் நல வாரியம் திரும்பப் பெற உள்ளது.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 9:39 [IST]

English summary

AWBI Secretary Ravikumar direceted to its lawyer Anjali Sharma that withdraw if any plea filed against Jallikattu ordinance by Tamilnadu,