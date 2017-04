டெல்லியில் அய்யாக்கண்ணு திடீரென மயக்கம்- மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை!

விவசாயிகளுக்கான கடன்கள் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் போராடி வந்த அய்யாக்கண்ணு திடீரென மயக்கமடைந்தார். அவர் டெல்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவசர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 12:07 [IST]

English summary

In delhiTN farmers protesting. Ayyakannu got fainted suddenly and he has been taking to hospital