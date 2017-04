கடன்கள் தள்ளுபடி: உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்த அய்யாக்கண்ணு!

விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்களில் வாங்கிய பயிர்க் கடன்களை ரத்து செய்வதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவு குறித்தான வழக்கில் அய்யாக்கண்ணு, உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

English summary

Farmer Ayyakannu filed caveat in supreme court Delhi against Tamilnadu government. Yesterday Madras high court ordered that it cancelled all liabilities of famers' crop loan in cooperative banks.