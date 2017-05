அகில இந்திய விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்புக் குழு - தென்னிந்திய தலைவரானார் அய்யாக்கண்ணு

அகில இந்திய விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்புக் குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அய்யாக்கண்ணு கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ayyakkannu said that press persons, we formed all india farmers association. South india representative Ayyakkannu said, we meet June 9th in delhi, elect leders in the association.