டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகளின் 40 நாட்கள் போராட்டம் முடிவு- மாலை அறிவிப்பு?

டெல்லியில் கடந்த 40 நாட்களாக நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தை முடித்துக் கொள்வது குறித்து இன்று மாலை அறிவிக்கப்பசடும் என்று அய்யாகண்ணு தெரிவித்தார்.

English summary

TN Farmers who protest for demanding to waive off agricultural debts reaches 40th day. Ayyakkannu says end of agitation will be announced in the evening.