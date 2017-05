பாபர் மசூதி இடிப்பு.. சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் இன்று தொடங்குகிறது விசாரணை.. அத்வானி ஆஜர்?

பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, லக்னோ சி.பி.ஐ. சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணை தொடங்க உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

BJP Sr leader Advani will appear in CBI special court today in Babri Masjid demolition case.