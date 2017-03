உலகையே உலுக்கிய பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கு.. கடந்து வந்த பாதை

உலகையே உலுக்கிய பாபர் மசூதி இடிப்பு சம்பவமும் அதை தொடர்ந்து நடந்த சம்பவங்களும் குறித்த ஒரு பார்வையை இச்செய்தியில் பார்க்கலாம்.

English summary

Supreme Court suspends High Court ruling after Hindu and Muslim groups appeal against the 2010 verdict.