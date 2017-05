குல்பூஷண் ஜாதவை தூக்கிலேற்ற துடித்த பாக்.கிற்கு சர்வதேச நீதிமன்றம் மரண அடி! வழக்கு கடந்து வந்த பாதை

குல்பூஷண் ஜாதவ் மரண தண்டனையை நிறுத்த சர்வதேச நீதிமன்றம் தனது இடைக்கால உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது. இந்த வழக்கு கடந்து வந்த பாதையை காணலாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The International Court of Justice pronounce its verdict on the Kulbhushan Jadhav case today. India added that all requests for consular access fell on ‘deaf ears’ and that India was afraid that Jadhav would be executed before its argument was heard. India approached it demanding immediate suspension of the death sentence given to its former Navy officer by a Pakistan military court.