டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக கைது வாரண்ட் பிறப்பித்தது அஸ்ஸாம் கோர்ட்

டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்வாலுக்கு எதிராக ஜாமினில் வெளி வரக்கூடிய கைது வாரண்ட்டை அஸ்ஸாம் கோர்ட் பிறப்பித்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 9:43 [IST]

English summary

An Assam court has issued a bailable warrant against Delhi Chief Minister, Arvind Kejriwal in connection with a defamation case. The case was filed after he made remarks against Prime Minister Narendra Modi.