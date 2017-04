மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரம் வேண்டாம்...வாக்குச் சீட்டே வேண்டும் - கோரிக்கை விடுத்த 16 கட்சிகள்!

இனி நடக்கும் தேர்தல்களில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரம் வேண்டாம். மீண்டும் வாக்குச் சீட்டு முறையையே கொண்டு வாருங்கள் என இந்த தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக, காங்கிரஸ், பகுஜன் சமாஜ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ்

English summary

In Chief election commissioner office, representatives of congress, Dmk, BSP, Trinamul congress met officers and demanded ballot system of voting. And demanded avoiding using electronic voting machine.