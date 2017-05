வைக்க இடம் இல்லை... ரூ.33 லட்சம் மதிப்பிலான ரூ.10 நாணயங்களை வாங்க வங்கி மறுப்பு

வங்கியில் வைக்க இடம் இல்லாததால் ரூ. 33 லட்சம் மதிப்பிலான ரூ.10 நாணயங்களுடன் டெபாசிட் செய்ய வந்த பால் நிறுவனத்தினர் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர்.

English summary

A private bank from Trichy refuses to deposit Rs. 33 Lakhs worth Rs.10 coins citing there is no place in bank to hold that much amount.