என்டிடிவி யிலிருந்து விலகினார் பர்கா தத்!

நவம்பர் 30, 2010 இரவு 10 மணிக்கு என்டிடிவி இது தொடர்பாக ஒரு மணி நேரம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தியது. இதில் என்டிடிவி யில் பணி புரியாத நான்கு பத்திரிகையாளர்கள் பர்கா தத்தை குறுக்கு விசாரணை செய்தனர். 'ஒருவருக்கு அமைச்சர் பதவி வாங்கித் தருவது போன்ற காரியங்களில் ஒரு பத்திரிகையாளர் ஈடுபடலாமா? இது வரம்பு மீறிய செயல் ஆகாதா?' என்றெல்லாம் கேட்டு, பர்கா தத்தை நார் நாராக கிழித்தனர். ஒரு கட்டத்தில் பர்கா தத் ''நான் என்னுடைய கணிப்பில் தவறு செய்து விட்டேன். ஆனால் நான் உண்மையில், நடைமுறையில் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. 'It was an error of judgment' என்று கூறிய போது ஒரு கட்டத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுதார்.

1995 ல் என்டிடிவி யில் பர்கா தத் சேர்ந்த காலகட்டத்தில் அந் நிறுவனம் தூர்தர்ஷனுக்கு வாரம் ஒரு முறை செய்திகளை, அதுவும் உலக செய்திகளை தரும் நிறுவனமாகவே இருந்தது. The World This Week என்ற அந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் பிரசித்திப் பெற்றது. வெள்ளிக் கிழமைகளில் இரவு 10 மணிக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகும். பின்னர் ஸ்டார் நியூஸ் சேனலுடன் என்டிடிவி ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது. 1998 ல் தனியாக சேனலாக வரத் துவங்கியது, 1999 கார்கில் யுத்தத்தின் போது போர் முனையில் பர்கா தத் கொடுத்த செய்திகள் மிகவும் பிரசித்திப் பெற்றவை. இதே போன்று இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் 1999 டிசம்பரில் ஆப்கானிஸ்தானின் காந்தஹாருக்கு கடத்தப்பட்ட போதும் பர்கா தத் தின் செய்தி சேகரிப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

English summary

Known Journalist Barkha Dutt has been resigned from leading media house NDTV on Monday.