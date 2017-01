என்டிடிவியில் இருந்து மூத்த செய்தியாளர் பர்கா தத் விலகல்!

என்டிடிவியில் பணிபுரிந்து வந்த மூத்த செய்தியாளர் பர்காதத் அந்த தொலைக்காட்சியில் இருந்து விலகியுள்ளார். அவர் அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற வாஷிங்டன் போஸ்ட் பத்திரிக்கையின் குளோபல் ஒப்பினியன் பத்திரிக்கையில்

English summary

Bakha Dutt a reporter resignsfrom NDTV who was working in NDTV for last 21 years. Barkha dutt going to join in Global times which is based america.