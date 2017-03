பாஜக ஆளும் 5 மாநிலங்களில் மாட்டிறைச்சிக்கு தடை- ஆயிரக்கணக்கான இறைச்சி கூடங்கள் மூடல்!

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை போன்று பாஜக ஆட்சியில் உள்ள 5 மாநிலங்களில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வரும் மாட்டிறைச்சிக் கூடங்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.

Story first published: Wednesday, March 29, 2017, 10:49 [IST]

English summary

Illegal Beef shops are banned and selaed in UP. Like wise, BJP's regime in other 5 states too implemented this.