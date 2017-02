சசிகலா அத்தை சிறை தண்டனைக்குப் பின்னணியில் பெரிய சதி உள்ளது... சொல்கிறார் ஜெ. அண்ணன் மகன் தீபக்

சசிகலா அத்தையின் சிறை தண்டனைக்குப் பின் பெரிய சதித்திட்டம் உள்ளதாக ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகன் தீபக் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Jayalalitha's brother's son Deepak said that behind the Sasikala's prison sentence largest plot is there. Deepak said that since the judgment from the Supreme Court so we are beeing silent.