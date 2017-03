நான் தலித்தாக இருப்பதால் என் மீது நடவடிக்கை - நீதிபதி கர்ணன் குற்றச்சாட்டு

தலித் என்பதால் தனக்கு நெருக்கடி தரப்படுவதாக நீதிபதி கர்ணன் பரபரப்பு புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Justice Karnan, who is in the Calcutta High Court, said, They are targeting me because I am a Dalit. A Dalit not being allowed to work is atrocity."