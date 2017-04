மம்தா பானர்ஜியின் தலையை துண்டித்தால் ரூ.11 லட்சம் சன்மானம்.. பாஜக நிர்வாகியின் ஷாக் அறிவிப்பு

மம்தா பானர்ஜியின் தலையை துண்டிப்பவர்களுக்கு ரூ.11 லட்சம் சன்மானம் வழங்குவதாக பாஜக தலைவர் ஒருவர் கருத்து தெரிவித்து சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளார்.

English summary

A Bharatiya Janata Yuva Morcha leader has announced a reward of Rs 11 lakh for West Bengal chief minister Mamata Banerjee’s head following state police action against a saffron rally.