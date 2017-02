பெங்காலி நடிகை தூக்கு போட்டு தற்கொலை - அழுகிய நிலையில் சடலம் மீட்பு

பெங்காலி நடிகை பிடாஸ்டா சாஹா தூக்கு போட்ட நிலையில் அவரது படுக்கை அறையில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Bengali film actress Bitasta Saha was found dead in her bedroom in a Kolkata apartment on Tuesday evening.