எங்க பாரம்பரியம், நாங்க காக்காம வேற யாரு காப்பாத்துவா.. பெங்களூரில் ஓங்கி முழங்கிய தமிழர்கள்!

ஜல்லிக்கட்டு எங்களது பாரம்பரியம். அதைக் காக்க நாங்கள் போராட்டத்தில் குதிப்பதில் என்ன தவறு என்று பெங்களூருவில் நடந்த போராட்டத்தில் தமிழர்கள் கேட்டனர்.

English summary

Tamils hold a massive protest in Bengaluru's Town hall today in support of Jallikattu. Protesters told that we are all Tamilians living in Bengaluru. Born n brought up in Bengaluru. We support Jallikattu. We have the responsibility of safeguarding our tradition.