பாவனாவுக்கு பாலியல் தொல்லை.. மேலும் ஒரு குற்றவாளி கைது!

சார்லி என்பவர் கொச்சி, பனங்காடு பகுதியில் இன்று கைது செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து பாவனா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 6ஆக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

One more person has been arrested by the police in the actress Bhavana molestation case.