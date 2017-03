பஞ்சாப் மக்கள் எனக்கு மிகப்பெரிய பிறந்தநாள் பரிசு அளித்துள்ளனர் - அம்ரிந்தர் சிங்

பஞ்சாப் மாநில மக்கள் தனக்கு மிகப்பெரிய பிறந்தநாள் பரிசு அளித்துள்ளனர் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முதல்வர் வேட்பாளர் கேப்டன் அம்ரிந்தர் சிங் கூறியுள்ளார்.

English summary

Amarinder says he was expecting 65 seats but the party has got 70+ seats. Drugs is the first thing I will tackle said Amarinder.