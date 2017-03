பிரதமர் மோடி படத்தை செருப்பல் அடிக்கச் சொன்ன பீகார் அமைச்சர்... நிதிஷ் கண்டனம்!

பிரதமர் மோடியின் படத்தை செருப்பால் அடிக்கச் சொன்ன பீகார் அமைச்சருக்கு எதிர்ப்புகள் வலுப்பெற்றுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Bihar's minister for excise and prohibition Abdul Jalil Mastan has kicked up a controversy after his video abusing Prime Minister Narendra modi and calling him a dacoit went viral.