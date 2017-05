பீகாருல அரசு பங்களாவ விசேஷத்துக்கு வாடகைக்கு விட்டு பணம் பாத்தங்களாம் அமைச்சர்கள்

பீஹார் மாநிலத்தில் அமைச்சர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கிய அரசு பங்களாக்களை விசேஷங்களுக்கு வாடகைக்கு விட்டு பணம் சம்பாதித்தது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

English summary

Ministers in Bihar have been caught renting out their official bungalows for a quick buck