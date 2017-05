குஜராத் கலவரம்: பில்கிஸ் பானோ பலாத்கார வழக்கில் 11 குற்றவாளிகளுக்கும் ஆயுள் தண்டனை உறுதி!

குஜராத் கலவரத்தின்போது, பில்கிஸ் பானோ என்ற பெண் கொடூரமாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 11 பேருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை மும்பை உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.

English summary

The Mumbai High Court on Thursday upheld the life imprisonment of 11 men convicted for the gangrape of Bilkis Bano and murder of her family members during the 2002 Gujarat riots.