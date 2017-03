உ.பியில் பாஜக வரலாறு காணாத வெற்றி... இனி ராமர் கோவில், மாட்டிறைச்சி தடை எல்லாம்..எல்லாமும் நடக்கும்!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 300க்கும் அதிகமான இடங்களைக் கைப்பற்றிவிட்டது பாஜக. இனி அயோத்தியில் ராமர் கோவில், மாட்டிறைச்சிக்கான தடை என அனைத்தும் அரங்கேறும்.

English summary

BJP will form the next government in UP and is crossing 300 seats. After this vicotry BJP will be built Ram Temple in Ayodhya.