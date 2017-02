அமளி துமளி- சண்டை மன்றங்களான குஜராத், ஒடிஷா சட்டசபைகள்- பாஜக அமைச்சர் படுகாயம்!

குஜராத் மற்றும் ஒடிஷா மாநிலங்களின் சட்டசபைகள் இன்று அமளிகாடானது. குஜராத் சட்டசபை தகராறில் காங், பாஜக எம்.எல்.ஏ.க்கள் காயமடைந்தனர்.

English summary

A clash broke out inside the Gujarat assembly between Congress and the BJP MLAs during the budget session proceedings.