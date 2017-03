எம்எல்ஏக்கள் பலம் எங்களுக்குத்தான்.. அதிக தொகுதியில் நாங்கள்தான்.. மணிப்பூரில் பாஜக-காங். பஞ்சாயத்த

மணிப்பூரில் 32 எம்எல்ஏ-க்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் நஜ்மா ஹெப்துல்லாவிடம் பாஜக உரிமை கோரியுள்ளது. அதே சமயம் பாஜகவைக் காட்டிலும் கூடுதல் தொகுதிகளை பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆளுநரை சந்தித்துள்ள

English summary

BJP submitted a list of 32 MLAs in Manipur's 60-member assembly — to governor Najma Heptullah on Sunday and furnished letters of support from regional parties. CM Ibobi Singh too met the governor and staked his claim.