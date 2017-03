பஞ்சாபில் ஆளும் பாஜக கூட்டணிக்கு மரண அடி... ஓட ஓட விரட்டிய காங்கிரஸ்

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆளும் சிரோமணி பாஜக கூட்டணிக்கு மரணஅடி கிடைத்துள்ளது. ஆளும் கட்சியை காங்கிரஸ் கட்சி ஓட ஒட விரட்டியுள்ளது.

English summary

Ruling BJP has been decimated by Congres and AAP in Punjab in the assembly elections.