டெல்லி தேர்தல்.. வாக்கு மெஷினில் குளறுபடி செய்துவிட்டது பாஜக.. அடம் பிடிக்கும் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால்

டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலில்,பாஜக பெரும்பான்மை இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கக் காரணம் ஓட்டு இயந்திரத்தில் குளறுபடி செய்ததுதான் என டெல்லி முதல்வர் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Bjp done malpractice in electronic voting machine. That is why it got big victory told Delhi chief minister Arvind kejriwal.