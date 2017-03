கோவா முதல்வர் லட்சுமிகாந்த் பர்சேகர் தோல்வி… மனோகர் பாரிக்கரின் நம்பிக்கை தகர்ந்தது

கோவா சட்டசபைத் தேர்தலுக்காக பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணிகள் இன்று காலை தொடங்கியது. இதில் மன்ட்ரேம் தொகுதியில் அம்மாநில முதல்வராக இருக்கும் லட்சுமிகாந்த் பர்சேகர் தோல்வி அடைந்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 10:30 [IST]

English summary

Goa CM Laxmikant Parsekar was defeated by congress candidate Dayanand Sopte in Mandrem constituency.